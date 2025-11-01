Информация за цената за first AI actress (TILLY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.86% Промяна на цената (1д) -7.11% Промяна на цената (7д) -26.47% Промяна на цената (7д) -26.47%

Цената в реално време за first AI actress (TILLY) е--. През последните 24 часа TILLY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TILLY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TILLY има промяна от +0.86% за последния час, -7.11% за 24 часа и -26.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за first AI actress (TILLY)

Пазарна капитализация $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K Циркулиращо предлагане 999.58M 999.58M 999.58M Общо предлагане 999,576,929.341569 999,576,929.341569 999,576,929.341569

Текущата пазарна капитализация на first AI actress е $ 14.97K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TILLY е 999.58M, като общото предлагане е 999576929.341569. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.97K.