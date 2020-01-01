Токеномика на FireStarter (FLAME) Открийте ключова информация за FireStarter (FLAME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FireStarter (FLAME) FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto. Официален уебсайт: https://firestarter.fi/ Купете FLAME сега!

Токеномика и анализ на цената за FireStarter (FLAME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FireStarter (FLAME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 206.40K $ 206.40K $ 206.40K Общо предлагане: $ 99.78M $ 99.78M $ 99.78M Циркулиращо предлагане: $ 68.36M $ 68.36M $ 68.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 301.28K $ 301.28K $ 301.28K Рекорд за всички времена: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00294371 $ 0.00294371 $ 0.00294371 Текуща цена: $ 0.00301588 $ 0.00301588 $ 0.00301588 Научете повече за цената на FireStarter (FLAME)

Токеномика на FireStarter (FLAME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FireStarter (FLAME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLAME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLAME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLAME, разгледайте цената в реално време на токените FLAME!

Прогноза за цената за FLAME Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLAME? Нашата страница за прогноза за цената FLAME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FLAME сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!