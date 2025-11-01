Информация за цената за firecoin (FIRECOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000064 $ 0.0000064 $ 0.0000064 24-часов нисък $ 0.00000673 $ 0.00000673 $ 0.00000673 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000064$ 0.0000064 $ 0.0000064 24-часов висок $ 0.00000673$ 0.00000673 $ 0.00000673 Рекорд за всички времена $ 0.0002195$ 0.0002195 $ 0.0002195 Най-ниска цена $ 0.0000050$ 0.0000050 $ 0.0000050 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) -2.62% Промяна на цената (7д) -26.37% Промяна на цената (7д) -26.37%

Цената в реално време за firecoin (FIRECOIN) е$0.00000641. През последните 24 часа FIRECOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000064 до най-висока стойност $ 0.00000673, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FIRECOIN е $ 0.0002195, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000050.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FIRECOIN има промяна от 0.00% за последния час, -2.62% за 24 часа и -26.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за firecoin (FIRECOIN)

Пазарна капитализация $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K Циркулиращо предлагане 910.86M 910.86M 910.86M Общо предлагане 910,858,751.549774 910,858,751.549774 910,858,751.549774

Текущата пазарна капитализация на firecoin е $ 5.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FIRECOIN е 910.86M, като общото предлагане е 910858751.549774. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.84K.