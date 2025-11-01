Информация за цената за FireChicken (FCKN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00019133 $ 0.00019133 $ 0.00019133 24-часов нисък $ 0.00020396 $ 0.00020396 $ 0.00020396 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00019133$ 0.00019133 $ 0.00019133 24-часов висок $ 0.00020396$ 0.00020396 $ 0.00020396 Рекорд за всички времена $ 0.00024117$ 0.00024117 $ 0.00024117 Най-ниска цена $ 0.000153$ 0.000153 $ 0.000153 Промяна на цената (1ч) +0.77% Промяна на цената (1д) +4.91% Промяна на цената (7д) +4.41% Промяна на цената (7д) +4.41%

Цената в реално време за FireChicken (FCKN) е$0.00020174. През последните 24 часа FCKN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00019133 до най-висока стойност $ 0.00020396, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FCKN е $ 0.00024117, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000153.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FCKN има промяна от +0.77% за последния час, +4.91% за 24 часа и +4.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FireChicken (FCKN)

Пазарна капитализация $ 198.83K$ 198.83K $ 198.83K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 198.83K$ 198.83K $ 198.83K Циркулиращо предлагане 985.60M 985.60M 985.60M Общо предлагане 985,595,425.464798 985,595,425.464798 985,595,425.464798

Текущата пазарна капитализация на FireChicken е $ 198.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FCKN е 985.60M, като общото предлагане е 985595425.464798. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 198.83K.