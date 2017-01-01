Токеномика на Fire (FIRE) Открийте ключова информация за Fire (FIRE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fire (FIRE) Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends! Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans. Официален уебсайт: https://stokefire.xyz Бяла книга: https://stokefire.xyz/docs/fire Купете FIRE сега!

Токеномика и анализ на цената за Fire (FIRE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fire (FIRE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 106.48K $ 106.48K $ 106.48K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 9.44M $ 9.44M $ 9.44M FDV (оценка при пълна реализация): $ 112.79K $ 112.79K $ 112.79K Рекорд за всички времена: $ 0.857278 $ 0.857278 $ 0.857278 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00843052 $ 0.00843052 $ 0.00843052 Текуща цена: $ 0.01127877 $ 0.01127877 $ 0.01127877 Научете повече за цената на Fire (FIRE)

Токеномика на Fire (FIRE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fire (FIRE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FIRE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FIRE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FIRE, разгледайте цената в реално време на токените FIRE!

Прогноза за цената за FIRE Искате ли да знаете какъв път може да поеме FIRE? Нашата страница за прогноза за цената FIRE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FIRE сега!

