Информация за цената за Finna AI (FINNA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00201926$ 0.00201926 $ 0.00201926 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.34% Промяна на цената (1д) +2.91% Промяна на цената (7д) -10.41% Промяна на цената (7д) -10.41%

Цената в реално време за Finna AI (FINNA) е--. През последните 24 часа FINNA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FINNA е $ 0.00201926, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FINNA има промяна от +1.34% за последния час, +2.91% за 24 часа и -10.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Finna AI (FINNA)

Пазарна капитализация $ 56.65K$ 56.65K $ 56.65K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 56.65K$ 56.65K $ 56.65K Циркулиращо предлагане 999.98M 999.98M 999.98M Общо предлагане 999,982,459.5511461 999,982,459.5511461 999,982,459.5511461

Текущата пазарна капитализация на Finna AI е $ 56.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FINNA е 999.98M, като общото предлагане е 999982459.5511461. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 56.65K.