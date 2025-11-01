Информация за цената за Finger Monkey (FM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003508 $ 0.00003508 $ 0.00003508 24-часов нисък $ 0.00004004 $ 0.00004004 $ 0.00004004 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003508$ 0.00003508 $ 0.00003508 24-часов висок $ 0.00004004$ 0.00004004 $ 0.00004004 Рекорд за всички времена $ 0.00010498$ 0.00010498 $ 0.00010498 Най-ниска цена $ 0.00003449$ 0.00003449 $ 0.00003449 Промяна на цената (1ч) +0.57% Промяна на цената (1д) -3.68% Промяна на цената (7д) -21.05% Промяна на цената (7д) -21.05%

Цената в реално време за Finger Monkey (FM) е$0.00003607. През последните 24 часа FM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003508 до най-висока стойност $ 0.00004004, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FM е $ 0.00010498, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003449.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FM има промяна от +0.57% за последния час, -3.68% за 24 часа и -21.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Finger Monkey (FM)

Пазарна капитализация $ 34.62K$ 34.62K $ 34.62K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 35.56K$ 35.56K $ 35.56K Циркулиращо предлагане 960.00M 960.00M 960.00M Общо предлагане 986,016,448.0 986,016,448.0 986,016,448.0

Текущата пазарна капитализация на Finger Monkey е $ 34.62K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FM е 960.00M, като общото предлагане е 986016448.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.56K.