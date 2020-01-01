Токеномика на Finance Wizard (WIZARD) Открийте ключова информация за Finance Wizard (WIZARD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Finance Wizard (WIZARD) Finance Wizard is your ultimate AI-powered trading and analysis assistant, specializing in predicting future stock prices. Known for its precision and innovation, Finance Wizard is ranked among the top custom GPTs worldwide on ChatGPT.com, holding the #8 spot in research and analysis. With over 700K+ uses, it’s trusted by traders for market insights, stock trend predictions, and technical analysis. Официален уебсайт: https://financewizard.io/ Купете WIZARD сега!

Токеномика и анализ на цената за Finance Wizard (WIZARD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Finance Wizard (WIZARD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.65K $ 32.65K $ 32.65K Общо предлагане: $ 988.48M $ 988.48M $ 988.48M Циркулиращо предлагане: $ 988.48M $ 988.48M $ 988.48M FDV (оценка при пълна реализация): $ 32.65K $ 32.65K $ 32.65K Рекорд за всички времена: $ 0.00230808 $ 0.00230808 $ 0.00230808 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Finance Wizard (WIZARD)

Токеномика на Finance Wizard (WIZARD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Finance Wizard (WIZARD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WIZARD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WIZARD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WIZARD, разгледайте цената в реално време на токените WIZARD!

Прогноза за цената за WIZARD Искате ли да знаете какъв път може да поеме WIZARD? Нашата страница за прогноза за цената WIZARD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WIZARD сега!

