Информация за Finance Vote (FVT) Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions. Официален уебсайт: https://finance.vote Купете FVT сега!

Токеномика и анализ на цената за Finance Vote (FVT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Finance Vote (FVT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 85.96K $ 85.96K $ 85.96K Общо предлагане: $ 990.39M $ 990.39M $ 990.39M Циркулиращо предлагане: $ 204.71M $ 204.71M $ 204.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 415.87K $ 415.87K $ 415.87K Рекорд за всички времена: $ 0.093714 $ 0.093714 $ 0.093714 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0004199 $ 0.0004199 $ 0.0004199 Научете повече за цената на Finance Vote (FVT)

Токеномика на Finance Vote (FVT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Finance Vote (FVT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FVT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FVT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FVT, разгледайте цената в реално време на токените FVT!

Прогноза за цената за FVT Искате ли да знаете какъв път може да поеме FVT? Нашата страница за прогноза за цената FVT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FVT сега!

