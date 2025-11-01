БорсаDEX+
Цената в реално време на Figure Heloc днес е 1.035 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FIGR_HELOC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FIGR_HELOC в MEXC сега.

Figure Heloc цена (FIGR_HELOC)

1 FIGR_HELOC към USD - цена в реално време:

$1.035
+3.60%1D
+3.60%1D
Figure Heloc (FIGR_HELOC) Ценова графика на живо
Информация за цената за Figure Heloc (FIGR_HELOC) (USD)

Цената в реално време за Figure Heloc (FIGR_HELOC) е$1.035. През последните 24 часа FIGR_HELOC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.155357 до най-висока стойност $ 1.036, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FIGR_HELOC е $ 1.37, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.155357.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FIGR_HELOC има промяна от -0.09% за последния час, +3.64% за 24 часа и +2.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Текущата пазарна капитализация на Figure Heloc е $ 13.82B, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FIGR_HELOC е 13.35B, като общото предлагане е 13354057268.348. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.82B.

История на цените за Figure Heloc (FIGR_HELOC) USD

През днешния ден промяната в цената на Figure Heloc към USD беше $ +0.0363412.
През последните 30 дни промяната в цената на Figure Heloc към USD беше $ +0.0006299010.
През последните 60 дни промяната в цената на Figure Heloc към USD беше $ +0.0357490035.
През последните 90 дни промяната в цената на Figure Heloc към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0363412+3.64%
30 дни$ +0.0006299010+0.06%
60 дни$ +0.0357490035+3.45%
90 дни$ 0--

Какво е Figure Heloc (FIGR_HELOC)

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Figure Heloc (FIGR_HELOC) ресурс

Прогноза за цената за Figure Heloc (USD)

Колко ще струва Figure Heloc (FIGR_HELOC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Figure Heloc (FIGR_HELOC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Figure Heloc.

Проверете прогнозата за цената за Figure Heloc сега!

FIGR_HELOC към местни валути

Токеномика на Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Разбирането на токеномиката на Figure Heloc (FIGR_HELOC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FIGR_HELOC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Колко струва Figure Heloc (FIGR_HELOC) днес?
Цената в реално време на FIGR_HELOC в USD е 1.035 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FIGR_HELOC към USD?
Текущата цена на FIGR_HELOC към USD е $ 1.035. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Figure Heloc?
Пазарната капитализация за FIGR_HELOC е $ 13.82B USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FIGR_HELOC?
Циркулиращото предлагане на FIGR_HELOC е 13.35B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC постигна ATH цена от 1.37 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC достигна ATL цена от 0.155357 USD.
Какъв е обемът на търговията на FIGR_HELOC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FIGR_HELOC е -- USD.
Ще се повиши ли FIGR_HELOC тази година?
FIGR_HELOC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FIGR_HELOC за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

