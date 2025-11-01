Информация за цената за Figure Heloc (FIGR_HELOC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.155357 $ 0.155357 $ 0.155357 24-часов нисък $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.155357$ 0.155357 $ 0.155357 24-часов висок $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 Рекорд за всички времена $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 Най-ниска цена $ 0.155357$ 0.155357 $ 0.155357 Промяна на цената (1ч) -0.09% Промяна на цената (1д) +3.64% Промяна на цената (7д) +2.51% Промяна на цената (7д) +2.51%

Цената в реално време за Figure Heloc (FIGR_HELOC) е$1.035. През последните 24 часа FIGR_HELOC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.155357 до най-висока стойност $ 1.036, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FIGR_HELOC е $ 1.37, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.155357.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FIGR_HELOC има промяна от -0.09% за последния час, +3.64% за 24 часа и +2.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Пазарна капитализация $ 13.82B$ 13.82B $ 13.82B Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 13.82B$ 13.82B $ 13.82B Циркулиращо предлагане 13.35B 13.35B 13.35B Общо предлагане 13,354,057,268.348 13,354,057,268.348 13,354,057,268.348

Текущата пазарна капитализация на Figure Heloc е $ 13.82B, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FIGR_HELOC е 13.35B, като общото предлагане е 13354057268.348. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.82B.