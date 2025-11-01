Информация за цената за Fidelity Digital Interest Token (FDIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-часов нисък $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24-часов висок $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Рекорд за всички времена $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Най-ниска цена $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Fidelity Digital Interest Token (FDIT) е$1. През последните 24 часа FDIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.0 до най-висока стойност $ 1.0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FDIT е $ 1.0, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FDIT има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Пазарна капитализация $ 232.75M$ 232.75M $ 232.75M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 232.75M$ 232.75M $ 232.75M Циркулиращо предлагане 232.75M 232.75M 232.75M Общо предлагане 232,747,760.6 232,747,760.6 232,747,760.6

Текущата пазарна капитализация на Fidelity Digital Interest Token е $ 232.75M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FDIT е 232.75M, като общото предлагане е 232747760.6. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 232.75M.