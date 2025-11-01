Информация за цената за FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001531 $ 0.00001531 $ 0.00001531 24-часов нисък $ 0.00001603 $ 0.00001603 $ 0.00001603 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001531$ 0.00001531 $ 0.00001531 24-часов висок $ 0.00001603$ 0.00001603 $ 0.00001603 Рекорд за всички времена $ 0.0023592$ 0.0023592 $ 0.0023592 Най-ниска цена $ 0.0000151$ 0.0000151 $ 0.0000151 Промяна на цената (1ч) +0.52% Промяна на цената (1д) +3.33% Промяна на цената (7д) -3.44% Промяна на цената (7д) -3.44%

Цената в реално време за FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) е$0.00001582. През последните 24 часа RAGEGUY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001531 до най-висока стойност $ 0.00001603, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RAGEGUY е $ 0.0023592, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000151.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RAGEGUY има промяна от +0.52% за последния час, +3.33% за 24 часа и -3.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY)

Пазарна капитализация $ 15.81K$ 15.81K $ 15.81K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.81K$ 15.81K $ 15.81K Циркулиращо предлагане 999.41M 999.41M 999.41M Общо предлагане 999,412,517.682908 999,412,517.682908 999,412,517.682908

Текущата пазарна капитализация на FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU е $ 15.81K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RAGEGUY е 999.41M, като общото предлагане е 999412517.682908. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.81K.