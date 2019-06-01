Токеномика на Ferrum Network (FRM) Открийте ключова информация за Ferrum Network (FRM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ferrum Network (FRM) Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together. Официален уебсайт: https://ferrum.network Бяла книга: https://ferrum.network/wp-content/uploads/2019/06/Ferrum-Network-Whitepaper.pdf Купете FRM сега!

Токеномика и анализ на цената за Ferrum Network (FRM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ferrum Network (FRM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 144.18K $ 144.18K $ 144.18K Общо предлагане: $ 597.09M $ 597.09M $ 597.09M Циркулиращо предлагане: $ 287.01M $ 287.01M $ 287.01M FDV (оценка при пълна реализация): $ 299.95K $ 299.95K $ 299.95K Рекорд за всички времена: $ 0.969562 $ 0.969562 $ 0.969562 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00049848 $ 0.00049848 $ 0.00049848 Научете повече за цената на Ferrum Network (FRM)

Токеномика на Ferrum Network (FRM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ferrum Network (FRM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FRM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FRM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FRM, разгледайте цената в реално време на токените FRM!

Прогноза за цената за FRM Искате ли да знаете какъв път може да поеме FRM? Нашата страница за прогноза за цената FRM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FRM сега!

