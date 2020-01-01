Токеномика на Ferro (FER) Открийте ключова информация за Ferro (FER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ferro (FER) Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features: Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees. Официален уебсайт: https://ferroprotocol.com/ Купете FER сега!

Токеномика и анализ на цената за Ferro (FER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ferro (FER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Общо предлагане: $ 5.11B $ 5.11B $ 5.11B Циркулиращо предлагане: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M Рекорд за всички времена: $ 0.126073 $ 0.126073 $ 0.126073 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00097825 $ 0.00097825 $ 0.00097825 Научете повече за цената на Ferro (FER)

Токеномика на Ferro (FER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ferro (FER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FER, разгледайте цената в реално време на токените FER!

Прогноза за цената за FER Искате ли да знаете какъв път може да поеме FER? Нашата страница за прогноза за цената FER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FER сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!