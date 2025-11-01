Информация за цената за Ferretcoin (FEC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000050 $ 0.0000050 $ 0.0000050 24-часов нисък $ 0.00000529 $ 0.00000529 $ 0.00000529 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000050$ 0.0000050 $ 0.0000050 24-часов висок $ 0.00000529$ 0.00000529 $ 0.00000529 Рекорд за всички времена $ 0.00006668$ 0.00006668 $ 0.00006668 Най-ниска цена $ 0.0000050$ 0.0000050 $ 0.0000050 Промяна на цената (1ч) +0.53% Промяна на цената (1д) -1.90% Промяна на цената (7д) -9.64% Промяна на цената (7д) -9.64%

Цената в реално време за Ferretcoin (FEC) е$0.00000508. През последните 24 часа FEC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000050 до най-висока стойност $ 0.00000529, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FEC е $ 0.00006668, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000050.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FEC има промяна от +0.53% за последния час, -1.90% за 24 часа и -9.64% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ferretcoin (FEC)

Пазарна капитализация $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Циркулиращо предлагане 999.41M 999.41M 999.41M Общо предлагане 999,406,354.708065 999,406,354.708065 999,406,354.708065

Текущата пазарна капитализация на Ferretcoin е $ 5.08K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FEC е 999.41M, като общото предлагане е 999406354.708065. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.08K.