Токеномика на Fennec (FNNC) Открийте ключова информация за Fennec (FNNC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fennec (FNNC) Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party. Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry. Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only). Официален уебсайт: https://www.fennecblockchain.com/ Бяла книга: https://www.fennecblockchain.com/others/FennecWhitePaper.pdf Купете FNNC сега!

Токеномика и анализ на цената за Fennec (FNNC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fennec (FNNC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.80K Общо предлагане: $ 9.69M Циркулиращо предлагане: $ 9.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.80K Рекорд за всички времена: $ 0.02082869 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00135897 Текуща цена: $ 0.00142524

Токеномика на Fennec (FNNC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fennec (FNNC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FNNC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FNNC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FNNC, разгледайте цената в реално време на токените FNNC!

