Информация за цената за Felysyum (FELY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.342901 24-часов висок $ 0.348127 Рекорд за всички времена $ 0.356321 Най-ниска цена $ 0.240519 Промяна на цената (1ч) -0.03% Промяна на цената (1д) -1.32% Промяна на цената (7д) -0.29%

Цената в реално време за Felysyum (FELY) е$0.34353. През последните 24 часа FELY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.342901 до най-висока стойност $ 0.348127, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FELY е $ 0.356321, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.240519.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FELY има промяна от -0.03% за последния час, -1.32% за 24 часа и -0.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Felysyum (FELY)

Пазарна капитализация $ 15.03M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 171.76M Циркулиращо предлагане 43.77M Общо предлагане 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Felysyum е $ 15.03M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FELY е 43.77M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 171.76M.