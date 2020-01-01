Токеномика на Fely (FELY) Открийте ключова информация за Fely (FELY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fely (FELY) Fely is inspired by the incredible journey of Félicette, the first cat to travel to space. On October 18, 1963, this brave feline astronaut embarked on a historic mission, paving the way for future space exploration. We honor Felicette's legacy by embarking on our own ambitious journey in the world of cryptocurrency. Fely is not just another memecoin; it's a movement. Our mission is to bring the fun and excitement of memecoins to new heights while creating a strong, supportive community. We believe in transparency, fairness, and the power of collective growth. With zero presale and zero team tokens, Fely is built for the community, by the community. Официален уебсайт: https://fely.io/ Купете FELY сега!

Токеномика и анализ на цената за Fely (FELY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fely (FELY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 347.30K $ 347.30K $ 347.30K Общо предлагане: $ 8.88B $ 8.88B $ 8.88B Циркулиращо предлагане: $ 8.88B $ 8.88B $ 8.88B FDV (оценка при пълна реализация): $ 347.30K $ 347.30K $ 347.30K Рекорд за всички времена: $ 0.00045925 $ 0.00045925 $ 0.00045925 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002339 $ 0.00002339 $ 0.00002339 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Fely (FELY)

Токеномика на Fely (FELY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fely (FELY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FELY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FELY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FELY, разгледайте цената в реално време на токените FELY!

Прогноза за цената за FELY Искате ли да знаете какъв път може да поеме FELY? Нашата страница за прогноза за цената FELY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FELY сега!

