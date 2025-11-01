Информация за цената за Felis (FELIS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -78.84% Промяна на цената (1д) -78.40% Промяна на цената (7д) -4.80% Промяна на цената (7д) -4.80%

Цената в реално време за Felis (FELIS) е--. През последните 24 часа FELIS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FELIS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FELIS има промяна от -78.84% за последния час, -78.40% за 24 часа и -4.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Felis (FELIS)

Пазарна капитализация $ 22.39K$ 22.39K $ 22.39K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 57.67K$ 57.67K $ 57.67K Циркулиращо предлагане 311.12B 311.12B 311.12B Общо предлагане 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377

Текущата пазарна капитализация на Felis е $ 22.39K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FELIS е 311.12B, като общото предлагане е 801328527551.2377. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 57.67K.