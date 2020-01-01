Токеномика на Feisty Doge NFT (NFD) Открийте ключова информация за Feisty Doge NFT (NFD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Feisty Doge NFT (NFD) Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art Официален уебсайт: https://fractional.art/vaults/0xDFDb7f72c1F195C5951a234e8DB9806EB0635346

Токеномика и анализ на цената за Feisty Doge NFT (NFD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Feisty Doge NFT (NFD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.92M $ 8.92M $ 8.92M Общо предлагане: $ 100.01B $ 100.01B $ 100.01B Циркулиращо предлагане: $ 56.04B $ 56.04B $ 56.04B FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.92M $ 15.92M $ 15.92M Рекорд за всички времена: $ 0.00103774 $ 0.00103774 $ 0.00103774 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Текуща цена: $ 0.00015917 $ 0.00015917 $ 0.00015917 Научете повече за цената на Feisty Doge NFT (NFD)

Токеномика на Feisty Doge NFT (NFD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Feisty Doge NFT (NFD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NFD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NFD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NFD, разгледайте цената в реално време на токените NFD!

Прогноза за цената за NFD Искате ли да знаете какъв път може да поеме NFD? Нашата страница за прогноза за цената NFD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NFD сега!

