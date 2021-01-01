Токеномика на Fei USD (FEI) Открийте ключова информация за Fei USD (FEI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fei USD (FEI) FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5 Официален уебсайт: https://fei.money/ Купете FEI сега!

Токеномика и анализ на цената за Fei USD (FEI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fei USD (FEI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Общо предлагане: $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Циркулиращо предлагане: $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.84M $ 3.84M $ 3.84M Рекорд за всички времена: $ 5.55 $ 5.55 $ 5.55 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.15544 $ 0.15544 $ 0.15544 Текуща цена: $ 0.998056 $ 0.998056 $ 0.998056 Научете повече за цената на Fei USD (FEI)

Токеномика на Fei USD (FEI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fei USD (FEI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FEI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FEI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FEI, разгледайте цената в реално време на токените FEI!

Прогноза за цената за FEI Искате ли да знаете какъв път може да поеме FEI? Нашата страница за прогноза за цената FEI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FEI сега!

