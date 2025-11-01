Информация за цената за Feedz (FEEDZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00006602$ 0.00006602 $ 0.00006602 Най-ниска цена $ 0.00001262$ 0.00001262 $ 0.00001262 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Feedz (FEEDZ) е$0.00001274. През последните 24 часа FEEDZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FEEDZ е $ 0.00006602, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001262.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FEEDZ има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Feedz (FEEDZ)

Пазарна капитализация $ 12.74K$ 12.74K $ 12.74K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.74K$ 12.74K $ 12.74K Циркулиращо предлагане 999.96M 999.96M 999.96M Общо предлагане 999,959,005.7997643 999,959,005.7997643 999,959,005.7997643

Текущата пазарна капитализация на Feedz е $ 12.74K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FEEDZ е 999.96M, като общото предлагане е 999959005.7997643. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.74K.