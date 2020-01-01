Токеномика на Feed The World (FW) Открийте ключова информация за Feed The World (FW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Feed The World (FW) Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most. Официален уебсайт: https://app.feedtheworldinitiative.org Бяла книга: https://app.feedtheworldinitiative.org/Feed_The_World_Whitepaper.pdf Купете FW сега!

Токеномика и анализ на цената за Feed The World (FW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Feed The World (FW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 979.68K $ 979.68K $ 979.68K Общо предлагане: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Циркулиращо предлагане: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Рекорд за всички времена: $ 0.00180687 $ 0.00180687 $ 0.00180687 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00085494 $ 0.00085494 $ 0.00085494 Научете повече за цената на Feed The World (FW)

Токеномика на Feed The World (FW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Feed The World (FW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FW, разгледайте цената в реално време на токените FW!

