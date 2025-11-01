Информация за цената за FEED GAZA (GAZA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001183 24-часов нисък $ 0.00001248 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00292393 Най-ниска цена $ 0.00001172 Промяна на цената (1ч) -0.43% Промяна на цената (1д) +4.17% Промяна на цената (7д) -20.64%

Цената в реално време за FEED GAZA (GAZA) е$0.00001235. През последните 24 часа GAZA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001183 до най-висока стойност $ 0.00001248, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GAZA е $ 0.00292393, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001172.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GAZA има промяна от -0.43% за последния час, +4.17% за 24 часа и -20.64% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FEED GAZA (GAZA)

Пазарна капитализация $ 12.34K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.34K Циркулиращо предлагане 999.43M Общо предлагане 999,426,996.9741919

Текущата пазарна капитализация на FEED GAZA е $ 12.34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GAZA е 999.43M, като общото предлагане е 999426996.9741919. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.34K.