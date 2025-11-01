БорсаDEX+
Цената в реално време на FEED GAZA днес е 0.00001235 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GAZA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GAZA в MEXC сега.

Повече за GAZA

GAZAценова информация

Какво представлява GAZA

Официален уебсайт на GAZA

Токеномика на GAZA

GAZA ценова прогноза

FEED GAZA Лого

FEED GAZA цена (GAZA)

Не се намира в списъка

1 GAZA към USD - цена в реално време:

--
----
+3.90%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
USD
FEED GAZA (GAZA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:31:30 (UTC+8)

Информация за цената за FEED GAZA (GAZA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001183
$ 0.00001183$ 0.00001183
24-часов нисък
$ 0.00001248
$ 0.00001248$ 0.00001248
24-часов висок

$ 0.00001183
$ 0.00001183$ 0.00001183

$ 0.00001248
$ 0.00001248$ 0.00001248

$ 0.00292393
$ 0.00292393$ 0.00292393

$ 0.00001172
$ 0.00001172$ 0.00001172

-0.43%

+4.17%

-20.64%

-20.64%

Цената в реално време за FEED GAZA (GAZA) е$0.00001235. През последните 24 часа GAZA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001183 до най-висока стойност $ 0.00001248, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GAZA е $ 0.00292393, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001172.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GAZA има промяна от -0.43% за последния час, +4.17% за 24 часа и -20.64% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FEED GAZA (GAZA)

$ 12.34K
$ 12.34K$ 12.34K

--
----

$ 12.34K
$ 12.34K$ 12.34K

999.43M
999.43M 999.43M

999,426,996.9741919
999,426,996.9741919 999,426,996.9741919

Текущата пазарна капитализация на FEED GAZA е $ 12.34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GAZA е 999.43M, като общото предлагане е 999426996.9741919. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.34K.

История на цените за FEED GAZA (GAZA) USD

През днешния ден промяната в цената на FEED GAZA към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на FEED GAZA към USD беше $ -0.0000060958.
През последните 60 дни промяната в цената на FEED GAZA към USD беше $ -0.0000098584.
През последните 90 дни промяната в цената на FEED GAZA към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+4.17%
30 дни$ -0.0000060958-49.35%
60 дни$ -0.0000098584-79.82%
90 дни$ 0--

Какво е FEED GAZA (GAZA)

The Fees raised from this coin will go towards The PCRF (Palestine Children's Relief Fund) to help the children of GAZA suffering through the conflict. 100% of fees will go towards PCRF.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

FEED GAZA (GAZA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за FEED GAZA (USD)

Колко ще струва FEED GAZA (GAZA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от FEED GAZA (GAZA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за FEED GAZA.

Проверете прогнозата за цената за FEED GAZA сега!

GAZA към местни валути

Токеномика на FEED GAZA (GAZA)

Разбирането на токеномиката на FEED GAZA (GAZA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GAZA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно FEED GAZA (GAZA)

Колко струва FEED GAZA (GAZA) днес?
Цената в реално време на GAZA в USD е 0.00001235 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GAZA към USD?
Текущата цена на GAZA към USD е $ 0.00001235. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на FEED GAZA?
Пазарната капитализация за GAZA е $ 12.34K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GAZA?
Циркулиращото предлагане на GAZA е 999.43M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GAZA?
GAZA постигна ATH цена от 0.00292393 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GAZA?
GAZA достигна ATL цена от 0.00001172 USD.
Какъв е обемът на търговията на GAZA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GAZA е -- USD.
Ще се повиши ли GAZA тази година?
GAZA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GAZA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:31:30 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за FEED GAZA (GAZA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

