Информация за цената за Feathers ($FEATHERS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.81% Промяна на цената (7д) -3.84% Промяна на цената (7д) -3.84%

Цената в реално време за Feathers ($FEATHERS) е--. През последните 24 часа $FEATHERS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $FEATHERS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $FEATHERS има промяна от -- за последния час, +2.81% за 24 часа и -3.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Feathers ($FEATHERS)

Пазарна капитализация $ 9.47K$ 9.47K $ 9.47K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.47K$ 9.47K $ 9.47K Циркулиращо предлагане 990.09M 990.09M 990.09M Общо предлагане 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423

Текущата пазарна капитализация на Feathers е $ 9.47K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $FEATHERS е 990.09M, като общото предлагане е 990094698.5696423. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.47K.