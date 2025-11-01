Информация за цената за FEAR (FEAR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00781057 24-часов нисък $ 0.00824057 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 3.88 Най-ниска цена $ 0.00629862 Промяна на цената (1ч) +0.24% Промяна на цената (1д) -0.31% Промяна на цената (7д) +0.50%

Цената в реално време за FEAR (FEAR) е$0.00782932. През последните 24 часа FEAR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00781057 до най-висока стойност $ 0.00824057, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FEAR е $ 3.88, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00629862.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FEAR има промяна от +0.24% за последния час, -0.31% за 24 часа и +0.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FEAR (FEAR)

Пазарна капитализация $ 211.95K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 327.50K Циркулиращо предлагане 27.01M Общо предлагане 41,739,201.62033058

Текущата пазарна капитализация на FEAR е $ 211.95K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FEAR е 27.01M, като общото предлагане е 41739201.62033058. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 327.50K.