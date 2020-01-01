Токеномика на FDREAM (FDREAM) Открийте ключова информация за FDREAM (FDREAM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FDREAM (FDREAM) DREAM FUND ($FDREAM) is an investment DAO launched on daos.world, a new and upcoming DAO platform on Base. The fund is human led but AI driven, by the DREAM AI Agent (https://x.com/DR3AM_AI). The fund will be investing into other AI projects and leverage insights from the DREAM agent for fund investment decisions. The DREAM agent was red pilled on Virtuals platform early December. It's token $DREAM has reached 10M MKAP this past week. Официален уебсайт: https://daos.world/fund/0xb8745dec73f81ea366d7cc672438053c0e97de51 Купете FDREAM сега!

Токеномика и анализ на цената за FDREAM (FDREAM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FDREAM (FDREAM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 34.91K $ 34.91K $ 34.91K Общо предлагане: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Циркулиращо предлагане: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.91K $ 34.91K $ 34.91K Рекорд за всички времена: $ 0.02537536 $ 0.02537536 $ 0.02537536 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на FDREAM (FDREAM)

Токеномика на FDREAM (FDREAM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FDREAM (FDREAM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FDREAM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FDREAM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FDREAM, разгледайте цената в реално време на токените FDREAM!

Прогноза за цената за FDREAM Искате ли да знаете какъв път може да поеме FDREAM? Нашата страница за прогноза за цената FDREAM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FDREAM сега!

