Информация за цената за FaZeSway (SWAY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001132 $ 0.00001132 $ 0.00001132 24-часов нисък $ 0.00001154 $ 0.00001154 $ 0.00001154 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001132$ 0.00001132 $ 0.00001132 24-часов висок $ 0.00001154$ 0.00001154 $ 0.00001154 Рекорд за всички времена $ 0.00135071$ 0.00135071 $ 0.00135071 Най-ниска цена $ 0.00001124$ 0.00001124 $ 0.00001124 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.34% Промяна на цената (7д) -4.85% Промяна на цената (7д) -4.85%

Цената в реално време за FaZeSway (SWAY) е$0.00001148. През последните 24 часа SWAY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001132 до най-висока стойност $ 0.00001154, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SWAY е $ 0.00135071, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001124.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SWAY има промяна от -- за последния час, +1.34% за 24 часа и -4.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FaZeSway (SWAY)

Пазарна капитализация $ 11.47K$ 11.47K $ 11.47K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.47K$ 11.47K $ 11.47K Циркулиращо предлагане 999.63M 999.63M 999.63M Общо предлагане 999,628,047.302589 999,628,047.302589 999,628,047.302589

Текущата пазарна капитализация на FaZeSway е $ 11.47K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SWAY е 999.63M, като общото предлагане е 999628047.302589. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.47K.