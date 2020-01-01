Токеномика на FAYA (FAYA) Открийте ключова информация за FAYA (FAYA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FAYA (FAYA) Faya is a cryptocurrency that aims to prioritize donation for the health and smile of the world's children.This means making the dream and wish of a sick child into a tangible and transparent reality in helping all sick, orphaned and poor children in the world so that every child has a share in smiling and good health. Faya Smart Contract is Audited by the leading Auditing Company QuillAudits, and Faya contract get a very high rate (99.9%). https://www.quillaudits.com/leaderboard/faya-world Faya Token are locked by "Team Finance" a product by TrustSwap. 10% of the supply is in PancakeSwap exchange and it is locked for 5 years. 90% of the supply is also locked for 5 years as Vesting to all Faya department wallets, and it unlock about 1.5% monthly. Официален уебсайт: https://faya.world/ Бяла книга: https://imgs.faya.world/Faya.pdf Купете FAYA сега!

Токеномика и анализ на цената за FAYA (FAYA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FAYA (FAYA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Общо предлагане: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Циркулиращо предлагане: $ 10.69T $ 10.69T $ 10.69T FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.49M $ 16.49M $ 16.49M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на FAYA (FAYA)

Токеномика на FAYA (FAYA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FAYA (FAYA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FAYA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FAYA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FAYA, разгледайте цената в реално време на токените FAYA!

