Токеномика на FATGF (FATGF)
Информация за FATGF (FATGF)
$FATGF is inspired by the fat wojack girlfriend memes, a broadly appealing narrative where, whether out of desperation or attraction, a man bites off perhaps more than he can chew.
While the memes may appear crude, they are actually a poignant commentary on modern society. On one hand, horny desperation, realized through the ubiquity of social media and modern dating culture. On the other, bravery in the face of social norms – an embrace of feminine confidence and a rejection of the thinspo culture that promotes body dysmorphia.
Does he care that the woman is much larger than he? Perhaps, in fact, he likes it. Or, nihilistically, he doesn’t care one way or the other – he is motivated not out of desperation or attraction, but depression and anxiety.
And what of the woman? The expression on her face says it all. Perhaps she settled long ago, resigned to mediocrity. But why? However you perceive it, the answer to one question determines whether you dine on fois gras or fish filet: can you handle all this woman?
Токеномика и анализ на цената за FATGF (FATGF)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FATGF (FATGF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на FATGF (FATGF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на FATGF (FATGF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой FATGF токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой FATGF токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на FATGF, разгледайте цената в реално време на токените FATGF!
Прогноза за цената за FATGF
Искате ли да знаете какъв път може да поеме FATGF? Нашата страница за прогноза за цената FATGF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.