Токеномика на FATE on SUI (FATE) Открийте ключова информация за FATE on SUI (FATE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за FATE on SUI (FATE) $FATE is a meme coin built on the Sui blockchain that merges AI, fortune-telling, and Web3 culture for all the Degens out there. Users interact with the FATE Bot to ask questions—about life, trading, or memes—and receive mystic or absurd answers powered by real-time data. The project offers viral engagement, gamified predictions, and integrates physical and digital experiences for deeper community connection. Официален уебсайт: https://fateonsui.com/ Купете FATE сега!

Токеномика и анализ на цената за FATE on SUI (FATE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FATE on SUI (FATE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.68K $ 2.68K $ 2.68K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.68K $ 2.68K $ 2.68K Рекорд за всички времена: $ 0.00195217 $ 0.00195217 $ 0.00195217 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на FATE on SUI (FATE)

Токеномика на FATE on SUI (FATE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FATE on SUI (FATE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FATE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FATE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FATE, разгледайте цената в реално време на токените FATE!

Прогноза за цената за FATE Искате ли да знаете какъв път може да поеме FATE? Нашата страница за прогноза за цената FATE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FATE сега!

