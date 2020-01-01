Токеномика на FATCAT ($FATCAT) Открийте ключова информация за FATCAT ($FATCAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FATCAT ($FATCAT) Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man. This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency. A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money Официален уебсайт: https://fatcat.social/ Купете $FATCAT сега!

Токеномика и анализ на цената за FATCAT ($FATCAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FATCAT ($FATCAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.77M Общо предлагане: $ 999.95M Циркулиращо предлагане: $ 910.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.94M Рекорд за всички времена: $ 0.00647153 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00194413 Научете повече за цената на FATCAT ($FATCAT)

Токеномика на FATCAT ($FATCAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FATCAT ($FATCAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $FATCAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $FATCAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $FATCAT, разгледайте цената в реално време на токените $FATCAT!

Прогноза за цената за $FATCAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме $FATCAT? Нашата страница за прогноза за цената $FATCAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $FATCAT сега!

