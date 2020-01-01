Токеномика на FatalismFTW Elons new character (FTW)
Fatalism ftw, on his path of exile to solidify his spot in the top 3 worldwide leaderboard, he endured countless hardships and challenges. He was resurrected once, becoming the revived soul of Kekius, carrying within him the strength and wisdom of his predecessor. Along the treacherous path, he faced countless lurking dangers, testing his perseverance and courage at every step. This moment captures his rebirth and unwavering determination to achieve greatness. Determination to WIN!
Токеномика на FatalismFTW Elons new character (FTW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на FatalismFTW Elons new character (FTW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой FTW токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой FTW токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на FTW, разгледайте цената в реално време на токените FTW!
