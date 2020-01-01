Токеномика на FatalismFTW Elons new character (FTW) Открийте ключова информация за FatalismFTW Elons new character (FTW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FatalismFTW Elons new character (FTW) Fatalism ftw, on his path of exile to solidify his spot in the top 3 worldwide leaderboard, he endured countless hardships and challenges. He was resurrected once, becoming the revived soul of Kekius, carrying within him the strength and wisdom of his predecessor. Along the treacherous path, he faced countless lurking dangers, testing his perseverance and courage at every step. This moment captures his rebirth and unwavering determination to achieve greatness. Determination to WIN! Официален уебсайт: https://fatalismonsol.com Купете FTW сега!

Токеномика и анализ на цената за FatalismFTW Elons new character (FTW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FatalismFTW Elons new character (FTW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.11K $ 14.11K $ 14.11K Общо предлагане: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Циркулиращо предлагане: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.11K $ 14.11K $ 14.11K Рекорд за всички времена: $ 0.00187876 $ 0.00187876 $ 0.00187876 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на FatalismFTW Elons new character (FTW)

Токеномика на FatalismFTW Elons new character (FTW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FatalismFTW Elons new character (FTW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FTW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FTW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FTW, разгледайте цената в реално време на токените FTW!

Прогноза за цената за FTW Искате ли да знаете какъв път може да поеме FTW? Нашата страница за прогноза за цената FTW съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FTW сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!