Информация за цената за FARTWORM (FARTWORM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000569 $ 0.00000569 $ 0.00000569 24-часов нисък $ 0.00000587 $ 0.00000587 $ 0.00000587 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000569$ 0.00000569 $ 0.00000569 24-часов висок $ 0.00000587$ 0.00000587 $ 0.00000587 Рекорд за всички времена $ 0.000188$ 0.000188 $ 0.000188 Най-ниска цена $ 0.00000569$ 0.00000569 $ 0.00000569 Промяна на цената (1ч) +0.53% Промяна на цената (1д) -0.32% Промяна на цената (7д) -6.65% Промяна на цената (7д) -6.65%

Цената в реално време за FARTWORM (FARTWORM) е$0.00000579. През последните 24 часа FARTWORM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000569 до най-висока стойност $ 0.00000587, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FARTWORM е $ 0.000188, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000569.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FARTWORM има промяна от +0.53% за последния час, -0.32% за 24 часа и -6.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FARTWORM (FARTWORM)

Пазарна капитализация $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Циркулиращо предлагане 994.55M 994.55M 994.55M Общо предлагане 994,549,912.767766 994,549,912.767766 994,549,912.767766

Текущата пазарна капитализация на FARTWORM е $ 5.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FARTWORM е 994.55M, като общото предлагане е 994549912.767766. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.76K.