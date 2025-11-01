Информация за цената за Farting Bonk (FONK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.000137$ 0.000137 $ 0.000137 Най-ниска цена $ 0.00000502$ 0.00000502 $ 0.00000502 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +1.48% Промяна на цената (7д) +1.48%

Цената в реално време за Farting Bonk (FONK) е$0.00000577. През последните 24 часа FONK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FONK е $ 0.000137, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000502.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FONK има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Farting Bonk (FONK)

Пазарна капитализация $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Циркулиращо предлагане 999.33M 999.33M 999.33M Общо предлагане 999,332,194.633615 999,332,194.633615 999,332,194.633615

Текущата пазарна капитализация на Farting Bonk е $ 5.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FONK е 999.33M, като общото предлагане е 999332194.633615. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.76K.