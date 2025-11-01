Информация за цената за FARTHUB (FARTHUB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000647 $ 0.00000647 $ 0.00000647 24-часов нисък $ 0.0000067 $ 0.0000067 $ 0.0000067 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000647$ 0.00000647 $ 0.00000647 24-часов висок $ 0.0000067$ 0.0000067 $ 0.0000067 Рекорд за всички времена $ 0.00007734$ 0.00007734 $ 0.00007734 Най-ниска цена $ 0.00000604$ 0.00000604 $ 0.00000604 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.64% Промяна на цената (7д) -4.47% Промяна на цената (7д) -4.47%

Цената в реално време за FARTHUB (FARTHUB) е$0.00000651. През последните 24 часа FARTHUB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000647 до най-висока стойност $ 0.0000067, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FARTHUB е $ 0.00007734, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000604.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FARTHUB има промяна от -- за последния час, +0.64% за 24 часа и -4.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FARTHUB (FARTHUB)

Пазарна капитализация $ 6.51K$ 6.51K $ 6.51K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.51K$ 6.51K $ 6.51K Циркулиращо предлагане 999.12M 999.12M 999.12M Общо предлагане 999,115,787.642472 999,115,787.642472 999,115,787.642472

Текущата пазарна капитализация на FARTHUB е $ 6.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FARTHUB е 999.12M, като общото предлагане е 999115787.642472. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.51K.