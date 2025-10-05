Информация за цената за farthouse (FARTHOUSE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00012311 $ 0.00012311 $ 0.00012311 24-часов нисък $ 0.00014267 $ 0.00014267 $ 0.00014267 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00012311$ 0.00012311 $ 0.00012311 24-часов висок $ 0.00014267$ 0.00014267 $ 0.00014267 Рекорд за всички времена $ 0.00198369$ 0.00198369 $ 0.00198369 Най-ниска цена $ 0.00009989$ 0.00009989 $ 0.00009989 Промяна на цената (1ч) +2.86% Промяна на цената (1д) -8.27% Промяна на цената (7д) -24.55% Промяна на цената (7д) -24.55%

Цената в реално време за farthouse (FARTHOUSE) е$0.00013086. През последните 24 часа FARTHOUSE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00012311 до най-висока стойност $ 0.00014267, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FARTHOUSE е $ 0.00198369, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009989.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FARTHOUSE има промяна от +2.86% за последния час, -8.27% за 24 часа и -24.55% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за farthouse (FARTHOUSE)

Пазарна капитализация $ 130.37K$ 130.37K $ 130.37K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 130.37K$ 130.37K $ 130.37K Циркулиращо предлагане 996.24M 996.24M 996.24M Общо предлагане 996,238,315.590433 996,238,315.590433 996,238,315.590433

Текущата пазарна капитализация на farthouse е $ 130.37K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FARTHOUSE е 996.24M, като общото предлагане е 996238315.590433. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 130.37K.