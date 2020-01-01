Токеномика на FartGuy (FARTGUY) Открийте ключова информация за FartGuy (FARTGUY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FartGuy (FARTGUY) Fart Guy here to save the Trenches. Fartcoin is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, known for its humorous theme, unique "gas fee" system triggering fart sounds, and vibrant community. It combines internet culture with innovation, rewarding users for fart-related memes and jokes. Despite its playful nature, Fartcoin has gained significant traction in the memecoin market. Официален уебсайт: https://fartguyonsol.xyz/fartguy Купете FARTGUY сега!

Токеномика и анализ на цената за FartGuy (FARTGUY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FartGuy (FARTGUY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.85K $ 23.85K $ 23.85K Общо предлагане: $ 783.88M $ 783.88M $ 783.88M Циркулиращо предлагане: $ 783.88M $ 783.88M $ 783.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.85K $ 23.85K $ 23.85K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на FartGuy (FARTGUY)

Токеномика на FartGuy (FARTGUY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FartGuy (FARTGUY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FARTGUY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FARTGUY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FARTGUY, разгледайте цената в реално време на токените FARTGUY!

Прогноза за цената за FARTGUY Искате ли да знаете какъв път може да поеме FARTGUY? Нашата страница за прогноза за цената FARTGUY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FARTGUY сега!

