Информация за цената за FARTFUL (FARTFUL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.205794$ 0.205794 $ 0.205794 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.65% Промяна на цената (1д) +5.87% Промяна на цената (7д) +41.22% Промяна на цената (7д) +41.22%

Цената в реално време за FARTFUL (FARTFUL) е--. През последните 24 часа FARTFUL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FARTFUL е $ 0.205794, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FARTFUL има промяна от -0.65% за последния час, +5.87% за 24 часа и +41.22% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FARTFUL (FARTFUL)

Пазарна капитализация $ 171.99K$ 171.99K $ 171.99K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 171.99K$ 171.99K $ 171.99K Циркулиращо предлагане 999.98M 999.98M 999.98M Общо предлагане 999,976,713.483627 999,976,713.483627 999,976,713.483627

Текущата пазарна капитализация на FARTFUL е $ 171.99K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FARTFUL е 999.98M, като общото предлагане е 999976713.483627. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 171.99K.