Информация за цената за FARTCREDIT (FARTCREDIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000559 $ 0.00000559 $ 0.00000559 24-часов нисък $ 0.00000576 $ 0.00000576 $ 0.00000576 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000559$ 0.00000559 $ 0.00000559 24-часов висок $ 0.00000576$ 0.00000576 $ 0.00000576 Рекорд за всички времена $ 0.0000442$ 0.0000442 $ 0.0000442 Най-ниска цена $ 0.00000531$ 0.00000531 $ 0.00000531 Промяна на цената (1ч) +0.53% Промяна на цената (1д) -0.88% Промяна на цената (7д) +0.17% Промяна на цената (7д) +0.17%

Цената в реално време за FARTCREDIT (FARTCREDIT) е$0.00000569. През последните 24 часа FARTCREDIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000559 до най-висока стойност $ 0.00000576, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FARTCREDIT е $ 0.0000442, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000531.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FARTCREDIT има промяна от +0.53% за последния час, -0.88% за 24 часа и +0.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FARTCREDIT (FARTCREDIT)

Пазарна капитализация $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K Циркулиращо предлагане 998.90M 998.90M 998.90M Общо предлагане 998,900,979.586372 998,900,979.586372 998,900,979.586372

Текущата пазарна капитализация на FARTCREDIT е $ 5.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FARTCREDIT е 998.90M, като общото предлагане е 998900979.586372. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.68K.