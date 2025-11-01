Информация за цената за FartcoinCRO (PFFT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001533 $ 0.00001533 $ 0.00001533 24-часов нисък $ 0.00001598 $ 0.00001598 $ 0.00001598 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001533$ 0.00001533 $ 0.00001533 24-часов висок $ 0.00001598$ 0.00001598 $ 0.00001598 Рекорд за всички времена $ 0.00009092$ 0.00009092 $ 0.00009092 Най-ниска цена $ 0.00001309$ 0.00001309 $ 0.00001309 Промяна на цената (1ч) -0.28% Промяна на цената (1д) -1.21% Промяна на цената (7д) -6.89% Промяна на цената (7д) -6.89%

Цената в реално време за FartcoinCRO (PFFT) е$0.00001532. През последните 24 часа PFFT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001533 до най-висока стойност $ 0.00001598, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PFFT е $ 0.00009092, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001309.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PFFT има промяна от -0.28% за последния час, -1.21% за 24 часа и -6.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FartcoinCRO (PFFT)

Пазарна капитализация $ 12.56K$ 12.56K $ 12.56K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.87K$ 14.87K $ 14.87K Циркулиращо предлагане 818.87M 818.87M 818.87M Общо предлагане 970,000,000.0 970,000,000.0 970,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на FartcoinCRO е $ 12.56K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PFFT е 818.87M, като общото предлагане е 970000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.87K.