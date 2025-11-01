БорсаDEX+
Цената в реално време на FartcoinCRO днес е 0.00001532 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PFFT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PFFT в MEXC сега.

Повече за PFFT

PFFTценова информация

Какво представлява PFFT

Официален уебсайт на PFFT

Токеномика на PFFT

PFFT ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

FartcoinCRO Лого

FartcoinCRO цена (PFFT)

Не се намира в списъка

1 PFFT към USD - цена в реално време:

--
----
-1.20%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
FartcoinCRO (PFFT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:11:31 (UTC+8)

Информация за цената за FartcoinCRO (PFFT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001533
$ 0.00001533$ 0.00001533
24-часов нисък
$ 0.00001598
$ 0.00001598$ 0.00001598
24-часов висок

$ 0.00001533
$ 0.00001533$ 0.00001533

$ 0.00001598
$ 0.00001598$ 0.00001598

$ 0.00009092
$ 0.00009092$ 0.00009092

$ 0.00001309
$ 0.00001309$ 0.00001309

-0.28%

-1.21%

-6.89%

-6.89%

Цената в реално време за FartcoinCRO (PFFT) е$0.00001532. През последните 24 часа PFFT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001533 до най-висока стойност $ 0.00001598, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PFFT е $ 0.00009092, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001309.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PFFT има промяна от -0.28% за последния час, -1.21% за 24 часа и -6.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FartcoinCRO (PFFT)

$ 12.56K
$ 12.56K$ 12.56K

--
----

$ 14.87K
$ 14.87K$ 14.87K

818.87M
818.87M 818.87M

970,000,000.0
970,000,000.0 970,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на FartcoinCRO е $ 12.56K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PFFT е 818.87M, като общото предлагане е 970000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.87K.

История на цените за FartcoinCRO (PFFT) USD

През днешния ден промяната в цената на FartcoinCRO към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на FartcoinCRO към USD беше $ -0.0000064825.
През последните 60 дни промяната в цената на FartcoinCRO към USD беше $ -0.0000112942.
През последните 90 дни промяната в цената на FartcoinCRO към USD беше $ -0.00003272085436793152.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-1.21%
30 дни$ -0.0000064825-42.31%
60 дни$ -0.0000112942-73.72%
90 дни$ -0.00003272085436793152-68.11%

Какво е FartcoinCRO (PFFT)

Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!

Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.

Why Fartcoin CRO Reigns Supreme

🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.

Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨

Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

FartcoinCRO (PFFT) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за FartcoinCRO (USD)

Колко ще струва FartcoinCRO (PFFT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от FartcoinCRO (PFFT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за FartcoinCRO.

Проверете прогнозата за цената за FartcoinCRO сега!

PFFT към местни валути

Токеномика на FartcoinCRO (PFFT)

Разбирането на токеномиката на FartcoinCRO (PFFT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PFFT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно FartcoinCRO (PFFT)

Колко струва FartcoinCRO (PFFT) днес?
Цената в реално време на PFFT в USD е 0.00001532 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PFFT към USD?
Текущата цена на PFFT към USD е $ 0.00001532. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на FartcoinCRO?
Пазарната капитализация за PFFT е $ 12.56K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PFFT?
Циркулиращото предлагане на PFFT е 818.87M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PFFT?
PFFT постигна ATH цена от 0.00009092 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PFFT?
PFFT достигна ATL цена от 0.00001309 USD.
Какъв е обемът на търговията на PFFT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PFFT е -- USD.
Ще се повиши ли PFFT тази година?
PFFT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PFFT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:11:31 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за FartcoinCRO (PFFT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

