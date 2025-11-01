FartcoinCRO цена (PFFT)
-0.28%
-1.21%
-6.89%
-6.89%
Цената в реално време за FartcoinCRO (PFFT) е$0.00001532. През последните 24 часа PFFT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001533 до най-висока стойност $ 0.00001598, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PFFT е $ 0.00009092, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001309.
Що се отнася до краткосрочното представяне, PFFT има промяна от -0.28% за последния час, -1.21% за 24 часа и -6.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на FartcoinCRO е $ 12.56K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PFFT е 818.87M, като общото предлагане е 970000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.87K.
През днешния ден промяната в цената на FartcoinCRO към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на FartcoinCRO към USD беше $ -0.0000064825.
През последните 60 дни промяната в цената на FartcoinCRO към USD беше $ -0.0000112942.
През последните 90 дни промяната в цената на FartcoinCRO към USD беше $ -0.00003272085436793152.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|-1.21%
|30 дни
|$ -0.0000064825
|-42.31%
|60 дни
|$ -0.0000112942
|-73.72%
|90 дни
|$ -0.00003272085436793152
|-68.11%
Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!
Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.
Why Fartcoin CRO Reigns Supreme
🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.
Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨
Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
