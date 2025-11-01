Информация за цената за fartcoin killer (BUTTPLUG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00008202 $ 0.00008202 $ 0.00008202 24-часов нисък $ 0.00009886 $ 0.00009886 $ 0.00009886 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00008202$ 0.00008202 $ 0.00008202 24-часов висок $ 0.00009886$ 0.00009886 $ 0.00009886 Рекорд за всички времена $ 0.00312277$ 0.00312277 $ 0.00312277 Най-ниска цена $ 0.00006128$ 0.00006128 $ 0.00006128 Промяна на цената (1ч) +5.61% Промяна на цената (1д) -9.43% Промяна на цената (7д) -9.42% Промяна на цената (7д) -9.42%

Цената в реално време за fartcoin killer (BUTTPLUG) е$0.00008925. През последните 24 часа BUTTPLUG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00008202 до най-висока стойност $ 0.00009886, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BUTTPLUG е $ 0.00312277, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006128.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BUTTPLUG има промяна от +5.61% за последния час, -9.43% за 24 часа и -9.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за fartcoin killer (BUTTPLUG)

Пазарна капитализация $ 89.20K$ 89.20K $ 89.20K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 89.20K$ 89.20K $ 89.20K Циркулиращо предлагане 999.43M 999.43M 999.43M Общо предлагане 999,429,313.733651 999,429,313.733651 999,429,313.733651

Текущата пазарна капитализация на fartcoin killer е $ 89.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BUTTPLUG е 999.43M, като общото предлагане е 999429313.733651. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 89.20K.