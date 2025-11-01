БорсаDEX+
Цената в реално време на Fartcoin Cash днес е 0.0000063 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FARTCASH към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FARTCASH в MEXC сега.Цената в реално време на Fartcoin Cash днес е 0.0000063 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FARTCASH към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FARTCASH в MEXC сега.

Повече за FARTCASH

FARTCASHценова информация

Какво представлява FARTCASH

Официален уебсайт на FARTCASH

Токеномика на FARTCASH

FARTCASH ценова прогноза

Fartcoin Cash цена (FARTCASH)

1 FARTCASH към USD - цена в реално време:

USD
Fartcoin Cash (FARTCASH) Ценова графика на живо
Информация за цената за Fartcoin Cash (FARTCASH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00000588
$ 0.00000588$ 0.00000588
24-часов нисък
$ 0.00000644
$ 0.00000644$ 0.00000644
24-часов висок

$ 0.00000588
$ 0.00000588$ 0.00000588

$ 0.00000644
$ 0.00000644$ 0.00000644

$ 0.00014261
$ 0.00014261$ 0.00014261

$ 0.0000057
$ 0.0000057$ 0.0000057

+0.53%

+6.74%

+1.83%

+1.83%

Цената в реално време за Fartcoin Cash (FARTCASH) е$0.0000063. През последните 24 часа FARTCASH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000588 до най-висока стойност $ 0.00000644, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FARTCASH е $ 0.00014261, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000057.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FARTCASH има промяна от +0.53% за последния час, +6.74% за 24 часа и +1.83% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Fartcoin Cash (FARTCASH)

$ 5.36K
$ 5.36K$ 5.36K

--
----

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

850.35M
850.35M 850.35M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Fartcoin Cash е $ 5.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FARTCASH е 850.35M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.30K.

История на цените за Fartcoin Cash (FARTCASH) USD

През днешния ден промяната в цената на Fartcoin Cash към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Fartcoin Cash към USD беше $ -0.0000006136.
През последните 60 дни промяната в цената на Fartcoin Cash към USD беше $ -0.0000008706.
През последните 90 дни промяната в цената на Fartcoin Cash към USD беше $ -0.00000018671840414417.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+6.74%
30 дни$ -0.0000006136-9.74%
60 дни$ -0.0000008706-13.82%
90 дни$ -0.00000018671840414417-2.87%

Какво е Fartcoin Cash (FARTCASH)

We would love to give the finger to the world and have fartcoin cash holders start buying houses with fartcash. #bitcoin = #fartcoin #bitcoincash = #fartcash. As background, I started the community for $FARTHOUSE which has amassed 2,000 members and a token ATH of $4.5 million mc. Tookover Fartcash last Friday and working with strategic partnerships to build an ecosystem to support Fartcoin holders or alike. Similar to the role bitcoincash has had for bitcoin users.

I am @NomadicGeneral on X and my partner is @323digital who is a btc whale.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Fartcoin Cash (FARTCASH) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Fartcoin Cash (USD)

Колко ще струва Fartcoin Cash (FARTCASH) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Fartcoin Cash (FARTCASH) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Fartcoin Cash.

Проверете прогнозата за цената за Fartcoin Cash сега!

FARTCASH към местни валути

Токеномика на Fartcoin Cash (FARTCASH)

Разбирането на токеномиката на Fartcoin Cash (FARTCASH) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FARTCASH сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Fartcoin Cash (FARTCASH)

Колко струва Fartcoin Cash (FARTCASH) днес?
Цената в реално време на FARTCASH в USD е 0.0000063 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FARTCASH към USD?
Текущата цена на FARTCASH към USD е $ 0.0000063. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Fartcoin Cash?
Пазарната капитализация за FARTCASH е $ 5.36K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FARTCASH?
Циркулиращото предлагане на FARTCASH е 850.35M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FARTCASH?
FARTCASH постигна ATH цена от 0.00014261 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FARTCASH?
FARTCASH достигна ATL цена от 0.0000057 USD.
Какъв е обемът на търговията на FARTCASH?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FARTCASH е -- USD.
Ще се повиши ли FARTCASH тази година?
FARTCASH може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FARTCASH за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Fartcoin Cash (FARTCASH)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

