Информация за цената за Fartcoin Cash (FARTCASH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000588 24-часов нисък $ 0.00000644 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00014261 Най-ниска цена $ 0.0000057 Промяна на цената (1ч) +0.53% Промяна на цената (1д) +6.74% Промяна на цената (7д) +1.83%

Цената в реално време за Fartcoin Cash (FARTCASH) е$0.0000063. През последните 24 часа FARTCASH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000588 до най-висока стойност $ 0.00000644, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FARTCASH е $ 0.00014261, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000057.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FARTCASH има промяна от +0.53% за последния час, +6.74% за 24 часа и +1.83% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Fartcoin Cash (FARTCASH)

Пазарна капитализация $ 5.36K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.30K Циркулиращо предлагане 850.35M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Fartcoin Cash е $ 5.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FARTCASH е 850.35M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.30K.