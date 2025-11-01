Информация за цената за FartCoin (FART) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0043749 $ 0.0043749 $ 0.0043749 24-часов нисък $ 0.00554027 $ 0.00554027 $ 0.00554027 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0043749$ 0.0043749 $ 0.0043749 24-часов висок $ 0.00554027$ 0.00554027 $ 0.00554027 Рекорд за всички времена $ 0.0192503$ 0.0192503 $ 0.0192503 Най-ниска цена $ 0.00059201$ 0.00059201 $ 0.00059201 Промяна на цената (1ч) +1.15% Промяна на цената (1д) -15.13% Промяна на цената (7д) -27.39% Промяна на цената (7д) -27.39%

Цената в реално време за FartCoin (FART) е$0.00448943. През последните 24 часа FART се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0043749 до най-висока стойност $ 0.00554027, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FART е $ 0.0192503, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00059201.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FART има промяна от +1.15% за последния час, -15.13% за 24 часа и -27.39% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FartCoin (FART)

Пазарна капитализация $ 311.29K$ 311.29K $ 311.29K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 311.29K$ 311.29K $ 311.29K Циркулиращо предлагане 69.42M 69.42M 69.42M Общо предлагане 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Текущата пазарна капитализация на FartCoin е $ 311.29K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FART е 69.42M, като общото предлагане е 69420000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 311.29K.