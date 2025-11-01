Информация за цената за Fart Pig (FARTPIG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000605 $ 0.00000605 $ 0.00000605 24-часов нисък $ 0.00000919 $ 0.00000919 $ 0.00000919 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000605$ 0.00000605 $ 0.00000605 24-часов висок $ 0.00000919$ 0.00000919 $ 0.00000919 Рекорд за всички времена $ 0.00025735$ 0.00025735 $ 0.00025735 Най-ниска цена $ 0.00000458$ 0.00000458 $ 0.00000458 Промяна на цената (1ч) +0.15% Промяна на цената (1д) -31.55% Промяна на цената (7д) +19.81% Промяна на цената (7д) +19.81%

Цената в реално време за Fart Pig (FARTPIG) е$0.00000615. През последните 24 часа FARTPIG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000605 до най-висока стойност $ 0.00000919, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FARTPIG е $ 0.00025735, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000458.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FARTPIG има промяна от +0.15% за последния час, -31.55% за 24 часа и +19.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Fart Pig (FARTPIG)

Пазарна капитализация $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K Циркулиращо предлагане 999.95M 999.95M 999.95M Общо предлагане 999,947,964.746681 999,947,964.746681 999,947,964.746681

Текущата пазарна капитализация на Fart Pig е $ 6.15K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FARTPIG е 999.95M, като общото предлагане е 999947964.746681. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.15K.