Токеномика на Fart Accelerationism (F/ACC) Открийте ключова информация за Fart Accelerationism (F/ACC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fart Accelerationism (F/ACC) There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain. Официален уебсайт: https://facc.gg Купете F/ACC сега!

Токеномика и анализ на цената за Fart Accelerationism (F/ACC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fart Accelerationism (F/ACC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.50K $ 11.50K $ 11.50K Общо предлагане: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Циркулиращо предлагане: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.50K $ 11.50K $ 11.50K Рекорд за всички времена: $ 0.00414195 $ 0.00414195 $ 0.00414195 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000961 $ 0.00000961 $ 0.00000961 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Fart Accelerationism (F/ACC)

Токеномика на Fart Accelerationism (F/ACC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fart Accelerationism (F/ACC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой F/ACC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой F/ACC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на F/ACC, разгледайте цената в реално време на токените F/ACC!

Прогноза за цената за F/ACC Искате ли да знаете какъв път може да поеме F/ACC? Нашата страница за прогноза за цената F/ACC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените F/ACC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!