Информация за цената за Farcats (FARCATS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0010799$ 0.0010799 $ 0.0010799 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.97% Промяна на цената (1д) -8.94% Промяна на цената (7д) -26.91% Промяна на цената (7д) -26.91%

Цената в реално време за Farcats (FARCATS) е--. През последните 24 часа FARCATS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FARCATS е $ 0.0010799, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FARCATS има промяна от +1.97% за последния час, -8.94% за 24 часа и -26.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Farcats (FARCATS)

Пазарна капитализация $ 411.77K$ 411.77K $ 411.77K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 411.77K$ 411.77K $ 411.77K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Farcats е $ 411.77K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FARCATS е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 411.77K.