Какво е Fancy Games (FNC)

FNC is the governance token for one of the earliest crypto gaming companies, Fancy Studios. Token holders will be able to shape and vote for the direction of the gaming company. Unlike traditional gaming companies where community feedback is not relevant. FNC holders will be able to stake their tokens to earn more FNC and in-game FNC for items and buffs, and even vote for governance proposals.

