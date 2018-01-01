Токеномика на Fame MMA (FAME) Открийте ключова информация за Fame MMA (FAME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

FAME MMA is the biggest in Europe freak fight federation and a premier combat sports organization that hosts events for celebrities, personalities, top YouTubers, Instagram, Twitch & TikTok superstars and famous professional athletes to fight each other. Founded in 2018, FAME has run 13 large events, with the upcoming FAME MMA 14 event taking place on the 14th of May. The primary concept behind every event is to bring famous idols to an environment that you would not normally see on a daily basis, which is the octagon, to fight in front of thousands of fans in the venue and even more viewers watching the live stream available as Pay-per-view service. FAME currently holds the top sales record in the number of sold PPV licenses in Europe.

Токеномика и анализ на цената за Fame MMA (FAME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fame MMA (FAME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 92.88K $ 92.88K $ 92.88K Общо предлагане: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Циркулиращо предлагане: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B FDV (оценка при пълна реализация): $ 92.88K $ 92.88K $ 92.88K Рекорд за всички времена: $ 0.550455 $ 0.550455 $ 0.550455 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Fame MMA (FAME)

Токеномика на Fame MMA (FAME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fame MMA (FAME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FAME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FAME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FAME, разгледайте цената в реално време на токените FAME!

