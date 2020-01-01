Токеномика на Fallen Knight (KNIGHT) Открийте ключова информация за Fallen Knight (KNIGHT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fallen Knight (KNIGHT) Knight (KNIGHT): Defend the Realm! Knight is more than just a memecoin — it's a call to arms for a community of defenders in the digital realm! Built on the principles of strength, loyalty, and unity, Knight aims to unite like-minded holders who are ready to safeguard the realm and build a powerful presence on chain. With a medieval theme, Knight invites you to join an order of passionate crypto enthusiasts who believe in standing strong, helping each other, and holding the line in volatile markets. Are you ready to become a Knight and defend the realm? Официален уебсайт: https://fallenknight.xyz

Токеномика и анализ на цената за Fallen Knight (KNIGHT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fallen Knight (KNIGHT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.22K $ 31.22K $ 31.22K Общо предлагане: $ 949.05M $ 949.05M $ 949.05M Циркулиращо предлагане: $ 949.05M $ 949.05M $ 949.05M FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.22K $ 31.22K $ 31.22K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Fallen Knight (KNIGHT)

Токеномика на Fallen Knight (KNIGHT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fallen Knight (KNIGHT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KNIGHT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KNIGHT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KNIGHT, разгледайте цената в реално време на токените KNIGHT!

Прогноза за цената за KNIGHT Искате ли да знаете какъв път може да поеме KNIGHT? Нашата страница за прогноза за цената KNIGHT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KNIGHT сега!

